بارتوميو المستقيل يُورط برشلونة ببطولة وهمية.. وتيباس يُعلق

2020/10/28 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، عن مشاركة الفريق الكتالوني في بطولة الدوري الأوروبي الممتاز، والتي سيتم تنظيمها في غضون المواسم القليلة القادمة.

وسيتنافس في هذه البطولة، التي لا تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 18 فريقاً من كبار أوروبا، وستمتد المسابقة على مدار الموسم بكامله، تليها أدوار إقصائية ثم نهائية.

وتم تحديد ميزانية بقيمة 5 مليار يورو لهذه البطولة، مع تواجد عدة فرق مثل ليفربول، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد.

ويبدو أن قرار المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الممتاز، لم يعجب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث وصف تلك البطولة بالوهم.

وقال تيباس في هذا الصدد: "من المؤسف أن يعلن بارتوميو عن مشاركة برشلونة في بطولة وهمية (دوري السوبر الأوروبي)، والتي ستكون خراباً على البارسا، هذا يؤكد جهله في صناعة كرة القدم، نهاية حزينة لرئيس حقق نجاحات، ولكن مؤخراً ارتكب الأخطاء".

ويُعارض خافيير تيباس، إقامة هذه البطولة، لأنه يعتقد بأنها ستُخلف أضراراً اقتصادية على المنظمين والهيئات الممولة، مشدداً على أن أصحاب هذه الفكرة يُظهرون جهلاً في عالم كرة القدم وسوق حقوق البث التلفزيوني.

وهناك تقارير تشير إلى أن الأندية الكبرى تسعى لتنظيم هذه البطولة، من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأخذ قروض من البنك المركزي الأوروبي لدعم الأندية في الأزمة الحالية.

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