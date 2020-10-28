امانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن عطلة غد الخميس

2020/10/28 | 15:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء توضيحاً بشأن عطلة يوم غد الخميس.وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح صحفي :" ان عطلة يوم غد بمناسبة المولد النبوي الشريف مثبتة ضمن لائحة العطل الرسمية السنوية ، ولا تحتاج لاعلان من الامانة العامة"./انتهى7

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