الانبار تكشف عن خزينها المائي في بحيرة الحبانية

2020/10/28 | 15:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف مدير دائرة موارد قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار رائد مظهر المحمدي ، الاربعاء، عن حجم الحزين المائي في بحيرة الحبانية شرقي مدينة الرمادي .

وقال المحمدي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الخزين المائي لبحيرة الحبانية شرقي مدينة الرمادي، يقدر باقل من 3 ملايين متر مكعب وهذه الكمية كافية لسد حاجة الانبار من مياه الشرب وسقي المحاصيل الزراعية لمدة عام كامل وتحويل الزيادة الى المحافظات المجاورة”.

واضاف ان” كافة دوائر وزارة الموارد المائية في الانبار اعلنت جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء بعد الانتهاء من استطلاع على كافة السدود الفيضانية وادامة الضعيفة منها في خطوة تهدف الى اتخاذ كافة الاجراءات للسيطرة على الموجات الفيضانية خلال موسم الشتاء” ، مبينا انه”الاطلاقات المائية المتوفرة حاليا في نهر الفرات مسيطر عليها ولا يوجد اي تخوف من التعرض للفيضانات”.



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