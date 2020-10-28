2020/10/28 | 15:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر تحاد علماء الدین الاسلامي في كوردستان بيانا بذكرى المولد النبوي المبارك، مؤكدا على انه وبسبب جائحة الكورونا وحرصاً علی الصحة العامة لم یكن بالٳمكان إقامة الاحتفالات بالمناسبة.

وقال الاتحاد في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الاربعاء، وهذا نصه: "انه في هذه المناسبة العظیمة والعزیزة علی قلوبنا نتقدم بٲحر التهاني والتبريكات الی المسلمین في العالم ٲجمع وبالٲخص شعبنا في كوردستان ، الف صلاة وسلام علی سیدنا محمد (صلی الله علیه و سلم) الذي ٲرسله الله تعالی رحمة للعالمین .

ولهذه المناسبة خصوصیة كبری وٲهمیة بالغة للٳنسانیة بوجه عام وللشعب الكوردي المسلم بشكل خاص ، فالشعب الكوردي یعتبر من طلیعة الشعوب الٳسلامیة التي ٳحتفت وٳحتفلت بقدوم هذه المناسبة المباركة كل عام ، معبرین عن سرورهم بمیلاد الرسول الكریم بٲبهی صورة، والٳحتفال بقدوم هذا الیوم من خلال ٳطعام الطعام حباً بمیلاد خیر الوری (صلی الله علیه وسلم) وٳقامة مجالس حلقات الذكر وقراءة القرآن وٳحیاء سنن النبي الكریم والتذكیر بٲخلاقه الحمیدة ، لیجددوا عاماً بعد آخر عهد الوفاء والولاء والٳلتزام بتعالیم الدین الاسلامي الحنیف .

ولكن ومع شدید الاسف وبسبب جائحة الكورونا وحرصاً علی الصحة العامة لم یكن بالٳمكان إقامة الاحتفالات الكبرى بهذه المناسبة العزیزة علی قلوبنا هذا العام .

ولكننا علی یقین وإیمان تام من مشاعر المحبة والتقدیر والعرفان الذي یكنه الشعب الكوردي المسلم لنبي الرحمة (صلی الله علیه وسلم) وتعلیماته السمحة .

ومن هنا وبهذه المناسبة نود ٲن نعلن بٲننا نرفض ونستنكر ٲیة ٳهانة ٲو ٳساءة لجمیع الٲنبیاء والرسل ونبینا علی وجه الخصوص وٳعتقادنا راسخ بٲن هذه التصرفات علی النقیض تماماً من القیم الدینیة والٲخلاقیة والٳجتماعیة والقانونیة المتعارفة علیها ولا تخدم السلام والامن والتعایش بین الامم والشعوب وتتمخض عنها ردود ٲفعال سيئة وعصبیات وتطرف قولاً و فعلا .

علينا جميعاً ٲن نجعل هذه المناسبة العظیمة فرصة لفتح صفحة جدیدة كواجب ٳنساني وٳسلامي في سبیل السیر بخطیً حثیثة نحو التقارب والتآخي عملاً بتعالیم النبي الكریم محمد (صلی الله علیه و سلم) لتلهمنا في حركاتنا وسكناتنا .

من الاهمیة بمكان ٲن نتحدث ونشرح عملیاً سننه وٲحادیثه وٲوامره و وصایاه وخلقه الحمید ونبین للناس عظمة هذا الدین والرسالة المحمدیة الذي بعثه الله تعالی رحمة للعالمین .

مجددا نهنئ الجميع بهذه المناسبة العطرة سائلین المولی جل علاه ٱن تكون هذه المناسبة العزیزة سببا في مقدم الخیر والخلاص من الهموم والآلام والامراض لكوردستاننا العزیزة والانسانیة جمعاء".

PUKmedia اعلام ٳتحاد علماء الدین الاسلامي في كوردستان ‌

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