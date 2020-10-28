مسيرة في بغداد لإحياء ذكرى الناشط صفاء السراي

2020/10/28 | 15:49 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت العاصمة بغداد، الأربعاء، خروج عشرات المتظاهرين في مسيرة لإحياء ذكرى رحيل "صفاء السراي"، الذي يعد من أبرز نشطاء الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول من العام الماضي.





ورفع المتظاهرون الذي خرجوا اليوم، 28 تشرين الأول 2020، صور الناشط صفاء السراي ولافتات عليها كلمات كان يرددها، كما بثوا عبر مكبرات الصوت تسجيلات لمقاطع شعرية كان يقرأها السراي.





يذكر ان الناشط صفاء السراي، قتل في مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من تشرين الأول 2019 بعدما أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع استقرت في رأسه، ليصبح "رمزا" للاحتجاجات في العراق، بحسب ناشطين.

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