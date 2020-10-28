توضيح من المتحدث باسم الكاظمي حول موازنة 2021: الإيرادات غير كافية لدفع الرواتب

2020/10/28 | 15:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح :‏١- أن انخفاض إيرادات الدولة في الأشهر العديدة الماضية غير كافٍ لسداد رواتبها والتزاماتها الملحة الأخرى.وعلى هذا الأساس ، طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021.

‏ ٢- ستكون موازنة 2021 موازنة إصلاحية بامتياز ومبنية على متطلبات الورقة البيضاء وستتخذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات.

احمد ملا طلال

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