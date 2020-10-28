2020/10/28 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) نسب الإنجاز الكلية لجميع الأعمال تقترب من 50% في مشروع ملعب صلاح الدين الأولمبي الذي يتسع لـ 30 ألف متفرج، ويُنفذ من قبل شركة “بنكادا” الايطالية لحساب وزارة الشباب والرياضة.



المشروع يتكون من بناية الملعب الرئيس سعة 30 ألف متفرج، فضلا عن الملاعب التدريبية سعة 2000 متفرج مع مضمار ألعاب قوى. كذلك يضم المشروع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نسب إنجاز متقدمة في ملعب صلاح الدين الأولمبي وكالة الصحافة المستقلة.

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