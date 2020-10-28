الأردن يدعم صفوفه بثمانية محترفين استعدادا للعراق وسوريا

2020/10/28 | 15:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) وجه فيتال بوركلمانز، مدرب منتخب الاردن، الدعوة لثمانية لاعبين محترفين، للالتحاق بمعسكر “النشامى” في دبي الذي سيشهد مباراتين وديتين ضد العراق وسوريا. ويلتقي منتخب الأردن مع العراق في 12 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ثم يواجه سوريا بعد 4 أيام. وتألفت قائمة المحترفين المستدعاة من أنس بني ياسين، خليل بني عطية، يوسف الرواشدة، بهاء فيصل، […]

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