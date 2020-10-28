في قاعة محكمة بالقاهرة.. والد

2020/10/28 | 16:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستطع والد الضحية مريم المعروفة باسم "فتاة المعادي" الحديث إلى الصحفيين حين حضر إلى قاعة المحكمة ليشهد أولى جلسات محاكمة المتهمين بسحلها ما أدى إلى وفاتها حين حاولا سرقة حقيبتها.

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