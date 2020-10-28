2020/10/28 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة تشهد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب نزاعا اجتماعيا ناتجا على إقدام إحدى شركات السمسرة في اليد العاملة المسماة مناولة بطرد 64 عاملا.



وليس قصد الشركة من طرد هذا العدد من العمال، وضمنهم المسؤولين النقابيين، غير اقتلاع النقابة من هذا القسم من قطاع الاتوروت.



وطبعا ليس القصد من القضاء على النقابة غير فرض ظروف الاستغلال الفاحش، والقهر بشكل دائم.



فطرد المطالبين بالحقوق درس للعاملين كي يخضعوا لبط ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تشريد عشرات الأسر العمالية، اوتوروت المغرب تواصل الحرب على أجرائها في خدمات الصيانة والنظافة، بقلم، أ. س صحافي متضامن - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تشريد عشرات الأسر العمالية، اوتوروت المغرب تواصل الحرب على أجرائها في خدمات الصيانة والنظافة، بقلم، أ. س صحافي متضامن - المناضل-ة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).