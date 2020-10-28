نظرية الكون التعاقبي 6-8 - جواد بشارة

2020/10/28 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة نظرية الكون التعاقبي 6جسر أينشتاين روزين - ناثان روزين Le pont d Einstein-Rosenفي سعيه لتوحيد القوى والمادة مع هندسة الزمكان، اقترح أينشتاين، جنبًا إلى جنب مع مساعده ناثان روزن، تمديدًا طفيفًا لحل شوارزشيلد بعد تحليل أكثر تعمقًا لـ هذا الحل.



يمكن بعد ذلك تفسير الطابع الذري للمادة على أنه وجود جسر بين صفحتين من الزمكان.



لقد حقق حلم أينشتاين القديم بنظرية غير ثنائية للمادة حيث كانت الجسي ......





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