2020/10/28 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية: للارهاب طبيعة خطيرة هي تشويه صورة الدين

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