رئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوي الشريف: الحاجة تشتد أكثر إلى الاقتداء بالرسول الأعظم

2020/10/28 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، ان الحاجة تشتد اكثر إلى الاقتداء بالرسول الأعظم.وقال في كلمة متلفزة بمناسبة المولد النبوي الشريف :" ان العصابات الارهابية قتلت المسلمين والمسيحيين وغيرهم على حد سواء "./انتهى7

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