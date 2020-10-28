القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة ترويج المواد المخدرة في ميسان

2020/10/28 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / القت قوات الشرطة في ميسان القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة ترويج المواد المخدرة ة.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" من خلال التفتيش الدقيق للأشخاص المارِّين عبر السيطرات الخارجية تمكنت إحدى سيطرات القاطع الجنوبي من القاء القبض على ثلاثة اشخاص لا تتجاوز أعمارهم ( 19 عاما ) من سكنة محافظة ذي قار ، وضبطت بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة ".واضاف انه :" تم توقيف الاشخاص الثلاثة وإحالتهم إلى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية لاكمال إجراءات التحقيق معهم "./انتهى

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