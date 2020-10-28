الكعبي : قانون مكافحة الجرائم الالكترونية سيكون الافضل عالميا

2020/10/28 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي :" ان قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ، بعد التعديلات الكبيرة التي طرأت عليه من قبل مجلس النواب، سيكون القانون الافضل عالميا بهذا الجانب وسيكون المواطن العراقي هو المستفيد الاول والاخير منه .



فقد جرى تصميمه على حماية المواطن ومصالحه حصرا ".



وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان:" ان لجنة والامن والدفاع النيابية برئاسة النائب محمد رضا ، نظمت اليوم ورشة مشتركة ، بحضور الكادر المتقدم في جهاز الامن الوطني ، لبحث بنود مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ".وقال الكعبي خلال الورشة :" ان هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع وكافة اللجان ذات العلاقة ، حرصت منذ ما يقارب العام ونصف العام على اعادة صياغة كافة بنود مسودة القانون الذي ارسل من قبل الحكومة آنذاك ، وكان قد كتب بصيغة شخصها الجميع على انها غير ملبية للطموح ، ومن هنا بدأ مجلس النواب بعقد الورش والاجتماعات واللقاءات والندوات داخل وخارج العراق بحضور كافة الجهات بما فيها الاكاديميون والاتحادات والنقابات بهدف الاستماع لآرائهم وتضمينها في القانون ليخرج بصيغة مثالية والافضل عالميا ".وجرى خلال الورشة الاستماع الى اهم ملاحظات خبراء جهاز الامن الوطني وبيان مدى امكانية اضافتها او تطبيقها , تمهيدا لبدء مرحلة انضاج القانون بشكله النهائي وتضمينه مقترحات الجهات ذات العلاقة الاخرى , ومن ثم ادراجه ضمن جدول اعمال المجلس والتصويت عليه خلال المرحلة المقبلة "./انتهى7

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