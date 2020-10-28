مصرع ثلاثة مدنيين بينهم موظف حكومي بحادث سير في ديالى

2020/10/28 | 16:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى…

اكد مدير ناحية قره تبه في محافظة ديالى وصفي التميمي، الاربعاء، مصرع 3 مدنيين بينهم موظف حكومي في حادث سير على طريق رئيسي شرقي الناحية.

وقال التميمي لـ/ المعلومة/،ان” ثلاثة مدنيين بينهم موظف حكومي في دائرة الصحة لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين مركبتين على طريق قره تبه- جلولاء شرقي الناحية بسبب السرعة العالية مؤكدا بان التصادم كان قويا وتسبب في وفاتهم بالحال”.

واضاف التميمي،ان” الحوادث المرورية تحصد ارواح العشرات سنويا في قره تبه وبقية مناطق ديالى لافتا الى ان الطرق بحاجة ماسة للتطوير والتوسيع لاستيعاب الزيادة الحاصلة في اعداد المركبات”.

وتعاني ديالى من ارتفاع مطرد في حوادث السير سنويا والتي تصل ضحايا الى 3 الاف بين وفاة واصابة خاصة طريق العظيم الذي ينال حصة الاسد في عدد الضحايا”.،انتهى 25 ف

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