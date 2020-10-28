ملال طلال: إيرادات الدولة غير كافية لسد رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

2020/10/28 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، أن إيرادات الدولة غير كافية لسد رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة.

وقال طلال إن انخفاض إيرادات الدولة في الأشهر العديدة الماضية غير كافٍ لسداد رواتبها والتزاماتها الملحة الأخرى.



وعلى هذا الأساس ، طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021.

وأضاف ستكون موازنة 2021 موازنة إصلاحية بامتياز ومبنية على متطلبات الورقة البيضاء وستتخذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات.

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