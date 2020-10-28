2020/10/28 | 16:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت شركة "بوينج" خسائر بأقل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين تراجعت الإيرادات بنحو 29 بالمائة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بوينج" تسجل خسائر فصلية بأقل من المتوقع.. والإيرادات تهبط 29%) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بوينج" تسجل خسائر فصلية بأقل من المتوقع.. والإيرادات تهبط 29%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).