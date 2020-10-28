عاجل | تصريحات رئيس الجمهورية برهم صالح بمناسبة المولد النبوي الشريف:

2020/10/28 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– رئيس الجمهورية برهم صالح لمناسبة المولد النبوي الشريف: الحاجة تشتد أكثر إلى الاقتداء بالرسول الأعظم.

– رئيس الجمهورية: العصابات الإرهابية قتلت المسلمين والمسيحيين وغيرهم على حد سواء.

– رئيس الجمهورية: بات الإرهاب هو الخطر المباشر الذي يعمد على تشويه الدين.

– صالح: الإرهاب إرادة مستبدة تريد تكريس صورة سوداء مشوهة للشخصية التي تحلى بها الرسول.

– صالح: نواجه في العراق واحدة من أهم مراحل الدولة والإصلاح واجب وطني وأخلاقي.

– رئيس الجمهورية: لا بد من عقد سياسي جديد والتأسيس لحكم رشيد.

– رئيس الجمهورية: لا يمكن تصحيح المسارات من دون مكافحة الفساد.

– رئيس الجمهورية: الإرهاب والعنف ما زالا يشكلان تهديدا للسلم المجتمعي.

– صالح: ما حصل خلال الايام القليلة الماضية من جرائم يؤكد أن الإرهاب والعنف ما زالا يشكلان تهديدا للسلم.

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