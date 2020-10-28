2020/10/28 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ملا طلال : موازنة 2021 ستتخذ إجراءات تهدف إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات

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