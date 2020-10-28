عاجل | الكاظمي: مناسبة المولد النبوي تعيدنا الى جذورنا القوية المتماسكة نحو التكاتف بين الناس

2020/10/28 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– الكاظمي بمناسبة المولد النبوي: معا سنضمد الجراح ونعتمد على طاقات شعبنا الكبيرة لنصنع الأمل والمستقبل.

– الكاظمي: نحن أحوج الى القيم الإنسانية البعيدة عن التطرف التي أرساها رسول الإسلام .

– الكاظمي: مناسبة المولد النبوي تعيدنا الى جذورنا القوية المتماسكة نحو التكاتف بين الناس.

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