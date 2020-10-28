2020/10/28 | 16:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ تحدثت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، للمرة الأولى عن تفاصيل مرضها “نوبات الهلع”، والذي تعاني منه منذ حوالي 10 سنوات ، خلال برنامج “الدنيا علمتني”.



وروت مهيرة قائلة:” تعرضت لحالة من الإغماء أثناء تقديمى لفقرة أخبار منذ 10 سنوات على الهواء، وذلك بعد أن شعرت بضربات قلبى تتسارع والعرق نصبب من وجهى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز تكشف لأول مرة تفاصيل مرضها وكالة الصحافة المستقلة.

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