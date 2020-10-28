2020/10/28 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 4043 اصابة بـ وباء كورونا و 2929 حالة شفاء اضافة الى وفاة 46 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

التالي

منذ ساعة واحدة

الهجرة: بغداد وكربلاء خاليتان من مخيمات النازحين

منذ ساعتين

مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بشأن عطلة المولد النبوي

منذ 3 ساعات

قطع الطرق المؤدية الى الاعظمية

منذ 5 ساعات

“تقدم” تنشر السيرة الذاتية لأمين بغداد الجديد

منذ 6 ساعات

بالوثيقة..



امين بغداد يقدم ساتقالته لاكظمي بسبب عارض صحي

منذ 7 ساعات

الرافدين يقرر تحويل اقساط السلف والقروض للموظف على راتبه التقاعدي

منذ 20 ساعة

ضبط تزوير في شريط الوزن لمادة السيراميك في منفذ زرباطية الحدودي

منذ 21 ساعة

التعليم توجه بتهيئة الأقسام الداخلية لطلبة الدراسات العليا

منذ 21 ساعة

ضبط تلاعب في الوصف والوزن وتهرب من دفع الرسوم في منفذ الشلامجة الحدودي

منذ 23 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 426 المسجلة اليوم بكورونا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 4043 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 4043 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).