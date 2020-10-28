رئيس الوزراء يبحث مع رئيس مجلس المفوّضين الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المبكرة

2020/10/28 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من مفوضية الانتخابات

على خلفية إقرار الدوائر الانتخابية التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس المفوّضين السيد جليل عدنان خلف في مقرّ عمله يوم الاثنين الموافق 26/10/2020 على خلفية إقرار الدوائر الانتخابية؛ للتباحث في العديد من القضايا الفنية واللوجستية المتعلّقة باستعدادات المفوّضية للاستحقاق الانتخابي المقبل.وجرى خلال اللقاء مناقشة مسألة ضرورة تمويل الانتخابات، وإقرار ميزانيتها التي ما زالت لم تُطلق إلى الآن عبر التنسيق مع وزارة المالية، كما جرت مناقشة مسألة حماية أمن العملية الانتخابية ونزاهتها، ودور الإعلام في تثقيف الناخبين بالعملية الانتخابية، وموضوعة الشركات الخاصّة بطباعة بطاقة الناخب البايومترية والمصنّعة لأجهزة التسجيل البايومتري، وأجهزة العدّ والفرز الإلكتروني، وقضيّة الشركة الفاحصة لهذه الأجهزة الإلكترونية، وكذلك أهمّية تعزيز قدرات موظفي المفوّضية في هذا المجال، ووضع الآليّات المناسبة التي من شأنها تعزيز مشاركة الناخبين في الانتخابات المقبلة.ومن جهته أشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها المفوّضية في استعدادها لإجراء الانتخابات، كما استمع إلى الآراء والمقترحات التي طُرحت من أجل استكمال الاستعدادات المطلوبة، وأبدى استعداده التامّ لتسهيل الإجراءات كافّة المتعلّقة بالعملية الانتخابية، وتوفير مستلزماتها مؤكّداً بأنّ الحكومة عازمة على دعم المفوّضية لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة تحظى بتأييد الشعب العراقي.

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