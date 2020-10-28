الصحة العراقية تسجل 46 وفاة و 4043 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/28 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 46 وفاة و أكثر من 4 الاف اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي أنها سجلت اليوم 46 وفاة و 4043 اصابة جديدة بكورونا قابلتهما 2929 حالة تعافٍ.

ونشرت الوزارة تفاصيل اراقام الوفيات والاصابات وحالات التعافي بجدول بياني مبين داخل الخبر.

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