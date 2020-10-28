استهداف منزل مواطن بقنبلة يدوية وسط العمارة

2020/10/28 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / استدف مجهولون ‏ منزل مواطن بقنبلة يدوية وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا منزل احد المواطنين بقنبلة يدوية في منطقة عواشة وسط مدينة العمارة".واضاف المصدر :" ان الانفجار تسبب بأضرار في المنزل دون خسائر بشرية "./انتهى

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