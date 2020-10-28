مستشار الامن القومي يؤكد ضرورة انتهاء الخطاب المتطرف في العراق

2020/10/28 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ضرورة انتهاء الخطاب المتطرف في العراق.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الأعرجي التقى بمكتبه، اليوم الأربعاء، الأب دانيال بهنام والأب بولص متي، من كنيسة مارت شموني في بعشيقة".



وأكد الأعرجي:" أن الجميع متساوون في بلدهم، وأن الخطاب المتطرف يجب أن ينتهي، فالعراق لايحتمل مزيدا من الأزمات، مشيرا الى أن البلد يشهد استقرارا أمنيا ومجتمعيا، ويجب الحفاظ على هذا المنجز من خلال التلاحم والتكاتف".من جانبه، أكد الوفد المسيحي أهمية أن يسود التسامح بين أبناء البلد الواحد، مشددين على نبذ الخلافات.



كما أكد الوفد المسيحي اهمية دعم الحكومة وتوجهاتها، وطالب بإشراك المكون المسيحي في الجانب الأمني، الى جانب تعزيز حماية الكنائس.وفي ختام اللقاء نقل الأعرجي تحيات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى المكون المسيحي وتمنياته بأن يمنّ الله سبحانه، على الشعب العراقي أجمع بالخير والرفاه./انتهى7

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