ملا طلال يصدر توضيحا بشأن انخفاض إيرادات الدولة

2020/10/28 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

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‏بغداد/نينا/ أصدر أحمد ملا طلال المتحدث بأسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توضيحا بشأن انخفاض إيرادات الدولة.واوضح ملا طلال في تغريدة له على تويتر:" أن انخفاض إيرادات الدولة في الأشهر العديدة الماضية غير كافٍ لسداد رواتبها والتزاماتها الملحة الأخرى.



وعلى هذا الأساس ، طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021".‏واضاف ملا طلال:" ستكون موازنة 2021 موازنة إصلاحية بامتياز ومبنية على متطلبات الورقة البيضاء وستتخذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات"./انتهى7

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