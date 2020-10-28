2020/10/28 | 16:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – وافقت لجنة المسابقات بالهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، على نقل مباراة نفط ميسان ضد الديوانية في الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز، من ملعب الميمونة إلى ملعب البصرة الدولي.



وتقام مباراة نفط ميسان أمام الديوانية يوم الأحد المقبل الموافق 1 نوفمبر/تشرين الثاني، في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغيير ملعب مباراة نفط ميسان والديوانية وكالة الصحافة المستقلة.

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