خسائر قوية للأسهم الأمريكية بالمستهل.. و

2020/10/28 | 16:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت الأسهم الأمريكية بوتيرة حادة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث فقد "داو جونز" حوالي 570 نقطة، مع زيادة إصابات كورونا.

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