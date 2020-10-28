نوروز يصعد الى المرحلة 32 للدوري العراقي

2020/10/28 | 16:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعد نادي نوروز بكرة القدم الى المرحلة 32 للدوري العراقي، للمرة الاولى في تاريخه.

وتغلب نوروز في مباراة اقيمت بمدينة السليمانية، وحافلة بالاهداف على سهل نينوى بنتيجة 9 اهداف دون رد.



سجل اهداف المبارة آسو رستم ويحيى جبار واراز مصطفى وشوان محمود وشوان قادر.

PUKmedia قسم الرياضة‌

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