القيادة الجوية تبث فيديو تشييع قائد قاعدة عين الاسد (فيديو)

2020/10/28 | 16:51 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ودعت قيادة القوة الجوية، الأربعاء، قائد قاعدة عين الاسد رافد شناوة الذي وافاه الاجل خلال إجراء عملية جراحية، في تشيع مهيب.





وقالت القيادة الجوية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (28 تشرين الأول 2020) إنها "أقامت مراسم تشييع مهيبة لقائد قاعدة عين الأسد الجوية اللواء الطيار الركن رافد غازي شناوة، الذي وافاه الأجل بعد خضوعه الى عملية جراحية".

وحضر التشيع "قائد القوة الجوية اللواء الطيار شهاب جهاد وهيئة ركن وضباط ومنتسبي القيادة وذوي الفقيد"، بحسب البيان.

وأضاف أن المعزين "استذكروا فقيدهم الراحل ومواقفه البطولية في مقارعة "الإرهاب" الذي كان عنوانا للشجاعة فضلا عن دور القيادة والعزيمة والإصرار الذي كان يتمتع بها طيلة مسيرته العسكرية".

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