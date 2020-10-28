نائب عن سائرون يعتذر بعد توبيخه مدير بلدية وتصويره (وثيقة)

2020/10/28 | 16:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدم النائب عن تحالف سائرون، جواد الساعدي، الاربعاء، اعتذاراً إلى مدير بلدية الحسينية شمالي بغداد، بعد توبيخه له وتصويره.



وقال الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الأول 2020)، إن "ترشيحنا لعضوية مجلس النواب في دورته الحالية جاء بعد فترة من العمل الميداني المباشر ونتيجة لما لمسناه من قصور وترد بالغ في الخدمات المقدمة لاهالي منطقة الحسينية مما دفعنا لان نكون صوتا معينا للفقراء ولرفع الحيف والظلم عنهم بعد عقود من الاهمال والتقصير".

واضاف، "وحال المباشرة بعملنا النيابي واداء دورنا التشريعي والرقابي واجهنا العديد من العقبات خلال متابعة انجاز المشاريع تمثلت بعدم جدية بعض المسؤولين عن الدوائر الخدمية باداء دورهم رغم المناشدات والنصح وتوجيه المخاطبات الرسمية للجهات المعنية، وضمن هذا السياق جاء انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما تضمنه من احداث وعبارات مع مدير البلدية ومعاونه والتي كانت تندرج ضمن اطار التعبير عن رد فعل مرتبط بافعال وعبارات خلال اللقاء اضافة الى لامبالاة متعمدة لجأ اليها المسؤول المعني طيلة عامين".

واضاف، "وتحول قضاء الزهور نتيجة تراكمات من التقصير والفساد الى مدينة اشبه بمكب للنفايات مما انعكس سلبا على حياة المواطنين الذين يطالبونا دائما بالتدخل لتغبير واقعهم المأساوي".

وبين، "وانني اذ اقدم اعتذاري لله ورسوله وآل الصدر الكرام إن صدر مني تقصير او إساءة فاني اؤكد لكل فاسدٍ وسارق بانني سأبقى خصماً ونداً ولن اهادن اواجامل على حساب مصلحة المواطن وساسعى لمكافحة الفساد وبالقانون وهذا ما عاهدت الله عليه وقائدي سماحة السيد مقتدى الصدر دام توفيقه".

واعلن تحالف سائرون، في وقت سابق، "تجميد" النائب جواد الساعدي عن العمل السياسي والإعلامي، مع تقديم اعتذار رسمي، على خلفية مقطع فيديو، ظهر فيه الساعدي وهو يوبخ احد مدراء البلدية في بغداد وتصويره.

وذكر التحالف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الاول 2020)، ان "التحالف يؤكد على احترام مؤسسات الدولة وإيمانا منا بضرورة استخدام الطرق الدستورية والقانونية في عملية الرقابة النيابية على عمل الدوائر الحكومية".

واضاف البيان انه "بعد اطلاعنا على مقطع الفيديو الذي نشره مكتب النائب جواد حمدان الساعدي والذي يظهر فيه تجاوزه على مدير وموظفي بلدية الحسينية، وهو تصرف غير مقبول وإساءة لتحالف سائرون والمؤسسة التشريعية".

وتابع البيان "لذا تقرر تجميد النائب ( جواد حمدان الساعدي ) لمدة ثلاثة أشهر عن العمل السياسي والإعلامي وتعليق عملة الرقابي وعدم زيارته لأية مؤسسة حكومية مع تقديمه اعتذارا رسميا للدائرة المذكورة و عليه الالتزام بذلك وفقا للسياقات الإدارية المعمول بها داخل التحالف".

وهاجم النائب عن كتلة سائرون جواد حمدان الساعدي، في وقت سابق، مدير بلدية منطقة الحسينية في بغداد، اثناء نقاش دار بينهم، ليتطور الى طرد مدير البلدية من المكتب، وفقا لما يظهره مقطع مصور نشره مكتب النائب.

وحصل "ناس" (27 تشرين الاول 2020)، على تصوير اثناء مشادة كلامية دارت بين النائب الساعدي ومدير بلدية الحسينية.

وارتفعت حدة المشادة بعد ان اكتشف مدير بلدية الحسينية تصويره من قبل أحد عناصر مكتب النائب الساعدي، اثناء حديثه، مما دعا النائب عن كتلة سائرون إلى الصراخ على مدير البلدية وطرده من المكتب قائلاً له: "لم چوالاتك واطلع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون يعتذر بعد توبيخه مدير بلدية وتصويره (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون يعتذر بعد توبيخه مدير بلدية وتصويره (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).