الكاظمي خلال احتفال مولد النبي (ص): نحتاج الى القيم الانسانية للرسول لعبور الأزمات (صور)

2020/10/28 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الثلاثاء، إن العراق بحاجة إلى قيم

الرسول محمد (ص) من أجل عبور الأزمات

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية،

مشيراً إلى أن من واجب الحكومة أن تمنح

الشعب "استحقاقه في الحياة

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