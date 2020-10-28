فيروس كورونا يزيد شيخوخة أدمغة بعض المرضى 10 سنوات

2020/10/28 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر باحثون بريطانيون من أن الأشخاص

الذين يتعافون من فيروس كوفيد -19 قد

يعانون من تأثيرات كبيرة على وظائف

المخ، حيث ترتبط أسوأ حالات العدوى

بالتدهور العقلي الذي يعادل شيخوخة

الدماغ بمعدل 10 سنوات.

ووج

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