2020/10/28 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، الشعب العراقي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مشددا على أن جرائم الانتقام والقتل بحجة الدفاع عن الإسلام لا تقلُّ في إساءتها لصورة الإسلام ونبيّه ومبادئه السمحة

وقال رئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدّم بالتهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا العراقي والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً المولى الكريم أن يديم مشاعر البهجة والأفراح، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلدان العالم، ويمنَّ على الجميع بالسلام والأمان”.

واضاف الحلبوسي، إن “رسالة الإسلام التي جاء بها الرسول الكريم والمتمثلة بالعدل والتسامح والسلام والإنسانية، تحمِّلُ المسلمين قبل غيرهم مسؤولية حمايتها وصونها والالتزام بمبادئها العظيمة، وتفرض على كلِّ المنصفين احترامها وتقديرها”، مشيرا الى إن “ما حدث قبل أيام من إساءة بالغة وتجاوز من قبل الرئاسة الفرنسية بحق نبي الرحمة والإنسانية هو محلُّ أسف بالغ و يستلزم التصويب وإعادة النظر”.

واكد أن “جرائم الانتقام والقتل بحجة الدفاع عن الإسلام لا تقلُّ في إساءتها لصورة الإسلام ونبيّه ومبادئه السمحة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبوسي في ذكرى المولد النبوي: ما حدث من إساءة من قبل الرئاسة الفرنسية بحق نبي الرحمة يستلزم التصويب وإعادة النظر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبوسي في ذكرى المولد النبوي: ما حدث من إساءة من قبل الرئاسة الفرنسية بحق نبي الرحمة يستلزم التصويب وإعادة النظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).