السيسي: الإساءة للرسل استهانة بالقيم الدينية الرفيعة

2020/10/28 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، الأربعاء، أن الإساءة إلى الرسل والأنبياء يحمل "استهانة بالقيم الدينية الرفيعة".

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