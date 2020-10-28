2020/10/28 | 17:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، اليوم الاربعاء، ان موازنة 2021 مبنية على متطلبات الورقة البيضاء.

وقال ملا طلال في تغريدة له على موقع تويتر، تابعتها / المعلومة/ ، ان “موازنة 2021 ستكون إصلاحية بامتياز ومبنية على متطلبات الورقة البيضاء”.

واضاف، ان “موازنة العام المقبل ستتخذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الحكومة : موازنة 2021 مبنية على متطلبات الورقة البيضاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الحكومة : موازنة 2021 مبنية على متطلبات الورقة البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).