2020/10/28 | 17:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} قدم النائب عن كتلة سائرون النيابية، جواد حمدان الساعدي، اليوم الاربعاء، بيان اعتذار بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه سوء تصرف له مع مسؤول محلي.

وقال الساعدي في بيان الاعتذار، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" ترشيحنا لعضوية مجلس النواب في دورته الحالية جاء بعد فترة من العمل الميداني المباشر ونتيجة لما لمسناه من قصور وترد بالغ في الخدمات المقدمة لاهالي منطقة الحسينية مما دفعنا لان نكون صوتا معينا للفقراء ولرفع الحيف والظلم عنهم بعد عقود من الاهمال والتقصير".

واضاف و"حال المباشرة بعملنا النيابي واداء دورنا التشريعي والرقابي واجهنا العديد من العقبات خلال متابعة انجاز المشاريع تمثلت بعدم جدية بعض المسؤولين عن الدوائر الخدمية باداء دورهم رغم المناشدات والنصح وتوجيه المخاطبات الرسمية للجهات المعنية وضمن هذا السياق جاء انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما تضمنه من احداث وعبارات مع مدير البلدية ومعاونه والتي كانت تندرج ضمن اطار التعبير عن رد فعل مرتبط بافعال وعبارات خلال اللقاء اضافة الى لامبالاة متعمدة لجأ اليها المسؤول المعني طيلة عامين".

وتابع الساعدي" حيث تحول قضاء الزهور نتيجة تراكمات من التقصير والفساد الى مدينة اشبه بمكب للنفايات مما انعكس سلبا على حياة المواطنين الذين يطالبونا دائما بالتدخل لتغبير واقعهم المأساوي".

واعلن" انني اذ اقدم اعتذاري لله ورسوله وآل الصدر الكرام إن صدر مني تقصير او إساءة فاني اؤكد لكل فاسدٍ وسارق بانني سأبقى خصماً ونداً ولن اهادن اواجامل على حساب مصلحة المواطن وساسعى لمكافحة الفساد وبالقانون وهذا ما عاهدت الله عليه وقائدي سماحة السيد مقتدى الصدر دام توفيقه".

وقرر تحالف سائرون، الاربعاء، "تجميد" النائب جواد الساعدي عن العمل السياسي والإعلامي، مع تقديم اعتذار رسمي، على خلفية مقطع فيديو، ظهر فيه الساعدي وهو يوبخ احد مدراء البلدية في بغداد وتصويره.

وفاء الفتلاوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون يعتذر عن تصرفه في مقطع فيديو انتشر على المواقع) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون يعتذر عن تصرفه في مقطع فيديو انتشر على المواقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).