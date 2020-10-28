بالتفاصيل.. ابرز ماجاء في مناقشة قانون تمويل العجز المالي المرسل من الحكومة

2020/10/28 | 17:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب د.هيثم الجبوري وحضور السيدات والسادة الأعضاء من اللجنة واللجان النيابية الاخرى يوم الاربعاء ٢٨/١٠/٢٠٢٠ ، الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة نظراً لتأخر ارسال قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ واستمرار اسعار النفط الخام عند مستويات منخفظة ولتمويل النفقات العامة الضرورية .

وانصبت مداخلات اعضاء اللجنة المالية خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة بشأن بنود قانون تمويل العجز المالي والفقرات والارقام الواردة فيه، فضلاً عن مطالبة اللجنة من كادر وزارة المالية بتقديم توضيحات و بشكل شفاف بشأن مبلغ الاقتراض الذي تراه اللجنة المالية مبالغ فيه نظراً لما تم صرفه من قبل الحكومة من نفقات مالية لغاية ٣١/٨/٢٠٢٠ .

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