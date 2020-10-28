دبي تستضيف المؤتمر العالمي للذهب 2020

2020/10/28 | 17:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تستضيف دبي المؤتمر العالمي للذهب 2020 وهو أكبر حدث دولي متخصص في القطاع يتم تنظيمه على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تنطلق فعالياته في فندق أرماني ببرج خليفة بتاريخ 23 نوفمبر 2020 وذلك بمشاركة كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الذهب بمختلف مجالاته بما يشمل المناجم والمصافي والتداول وبحضور شخصيات حكومية وممثلين من الجهات الناظمة للقطاع من جميع أنحاء العالم.

ويعد المؤتمر العالمي للذهب 2020 الذي تنظمه شركة “آي بي إم سي انترناشيونال” أول حدث “هجين” لصناعة الذهب هذا العام في دبي، حيث يدمج بين التقنيات الحديثة والحضور المباشر بشكل فعلي.

وسيشهد المؤتمر التزاماً تاماً بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة جميع الحضور والمشاركين، .

وسيشهد المؤتمر بحث ومناقشة حزمة من القضايا المرتبطة بهذا القطاع بدءاً من تجارة الذهب وفرص الاستثمار والمشاريع المشتركة مروراً بالاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية وصولاً إلى التكرير والتعدين وصناعة المجوهرات وتجارة السبائك وفرص البيع بالتجزئة حول العالم وفي الإمارات وسيشهد الحدث الدولي مشاركة وزراء ودبلوماسيين وكبار الشخصيات العاملة في القطاع من إفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل حامد رئيس شركة “آي بي إم سي – الإمارات”: “يأتي قرار توسيع النطاق الدولي للمؤتمر وتنظيمه بدبي في ظل النجاح الكبير الذي حققته دورة العام الماضي ليشكل حدثاً رئيسياً تستضيفه الإمارة خلال 2020 وانعكاساً لمتانة اقتصاد الإمارات ككل مبينا انه سيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على الإمكانات والفرص التي تزخر بها صناعة الذهب وآفاق تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للقطاع”.

وستكشف شركة “آي بي إم سي انترناشيونال” خلال المؤتمر عن برامج مبتكرة تشمل سوقاً رقمياً لتجارة الذهب وذلك ضمن المنصة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستخول بدورها جميع الفئات المشاركة من القيام باستثمارات وصفقات بكل شفافية كما سيتيح المؤتمر للمشاركين استكشاف الفرص والاستثمارات المتاحة على مستوى العالم انطلاقاً من الإمارات وفرصة التواصل مع أكبر الجهات والشخصيات الرئيسية العاملة في مختلف فئات صناعة الذهب العالمية ومناقشة التحديات المتعلقة بالأمور التنظيمية وإمكانية التوسع محلياً ودولياً.

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