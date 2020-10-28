2020/10/28 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ القت قوات الشرطة القبض على متهمين باطلاق العيارات النارية شرقي بغداد.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" تأكيداً لتوجيهات وزير الداخلية بمصادرة الاسلحة غير المرخصة والعمل على إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون، نفذت قوة من الشرطة الاتحادية ، اثر سماع اطلاق عيارات نارية اليوم الاربعاء عملية امنية سريعة طوقت خلالها محل الحادث في منطقة الفضيلية شرقي بغداد".واضافت:" ان قوات الشرطة القت القبض على 6 من المتهمين وضبطت بحوزتهم 3 بنادق كلاشنكوف ومسدسا نوع براونينك واخر 5 ملم ، مع كمية من الاعتدة ، وقد تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين باطلاق العيارات النارية شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين باطلاق العيارات النارية شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).