رئيس الجمهورية: تصحيح المسارات لن يتم دون مكافحة الفساد وتعزيز هيبة الدولة وتكريس قوة القانون / موسع

2020/10/28 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح :" ان التكفير والتشدد يعملان على تشويه الاسلام، وان تنظيمات القاعدة وداعش وغيرها، قتلت المسلمين وغير المسلمين، وهناك مسؤولية تضامنية في مواجهة الفكر الارهابي التكفيري".



واكد صالح في كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف :" ان البلد يواجه اليوم مرحلة مهمة في بناء الدولة، تلتقي فيها الارادة الشعبية من اجل الاصلاح وتقويم المسارات"، لافتاً الى :" ان تصحيح هذه المسارات لن يتم دون مكافحة الفساد بمختلف اشكاله، المالي والاداري والسياسي"، مشيراً الى :" ان الفساد والارهاب متلازمان ومترابطان، وان الفساد هو الوجه الآخر للارهاب ".



ودعا رئيس الجمهورية الى تهيئة كل مستلزمات النجاح لاجراء انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة تساعد على تحقيق اصلاح نظام الدولة ومؤسساتها والتخلص من الفساد، باعتبارها قواعد اساسية للقضاء على الارهاب والعنف، وهذا يتطلب عقداً سياسياً جديداً يؤسس لحكم رشيد لا يسمح باستمرار كبوات الوضع الحالي ".



وبين الرئيس :" ان تصحيح المسارات مرتبط ايضاً بشكل وثيق مع تعزيزِ هيبة الدولة وسيادتها وتكريس قوة القانون"، منوّهاً الى :" ان ما حصلَ خلال الأيام القليلة الماضية من جرائم قتل وترويعٍ في الفرحاتية وخانقين وكركوك يؤكد ان الارهاب والعنف ما زالا يشكلانِ تهديداً للامن والسلم المجتمعي في العراق"./انتهى7

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