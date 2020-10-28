2020/10/28 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمارة / نينا / اعلنت ‏الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان الرياضي عن اختيار ملعب البصرة الدولي لاحتضان المباراة القادمة بين فريق نفط ميسان والديوانية.وقالت الهيئة في بيان :" جاء ذلك بسبب عدم جاهزية ملعب ميسان الاولمبي و عدم ترخيص ملعب الميمونة"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي نفط ميسان يختار ملعب البصرة الدولي لاحتضان مباراة فريقه امام الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي نفط ميسان يختار ملعب البصرة الدولي لاحتضان مباراة فريقه امام الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).