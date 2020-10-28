إجراءات خاصة لإعادة فتح ساحة التحرير في بغداد

2020/10/28 | 17:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قوات حفظ القانون العراقية، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات خاصة لإعادة فتح ساحة التحرير، المغلقة منذ أحداث تظاهرات تشرين الأول من العام الماضي....

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