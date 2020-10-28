النصر يرد على بارزاني: معاداة العبادي بسبب حفاظه على الوحدة والسيادة

2020/10/28 | 17:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر "ائتلاف النصر" الذي يرأسه حيدر العبادي، اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2020، توضيحاً على حديث للزعيم الكوردي مسعود بارزاني اورده في كتابه الجديد ...

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