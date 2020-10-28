الاقتصاد النيابية: الفيزا تعرقل جذب الاستثمارات العربية والأجنبية 

2020/10/28 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نوفل الناشي ، الاربعاء ، أن الاقتصاد العراقي يواجه العديد من المشاكل والتحديات ، لافتا إلى أن ابرزها هي عدم منح العراق الفيزا.

وقال الناشي في تصريح لـ/ المعلومة/ ، أن المستثمرين الأجانب والعرب يواجهون مشاكل وصعاب عديدة ابزها عدم الحصول على التاشيرة”.

وأضاف ان لجنة الاقتصاد النيابية تبحث عن الاسباب والمعوقات التي تحول دون عملية تسهيل دخول المستثمرين الى العراق “.

وأشار إلى أن “البرلمان العراقي مقبل على وضع خطة استثمارية للسيطرة على مفاصل الدولة للنهوض بالعراق اقتصاديا “، مؤكدا أن ” التعقيدات والروتين العقيم الذي يمثل العقبة أمام جلب الاستثمار العربي والأجنبي “.



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