زمن موناليزا الحزينة: الفصل السادس عشر/ 3 - دلور ميقري

2020/10/28 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري بعد عدة قرون من العزلة، بدا أن الحي الكرديّ قد خرجَ تماماً من شرنقة العزلة.



أزمة السويس، برهنت على ذلك، سياسياً، بما كان من هبوب شباب الحي للتضامن مع الشعب المصريّ ضد الغزو والتدخل الأجنبيّ.



من ناحية أخرى، فإن حي الأكراد، الذي يلوحُ للعين عن بُعد كما لو أنه ذيل لمدينة دمشق، تبوأ مكانة مرموقة بين الأحياء الأخرى نتيجة إنجابه لعدد من أبرز الأعلام في جميع مناحي الحياة.



إلى تسنّم أبناء جلدتهم أعلى المن ......





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