هل رواتب الموظفين مؤمنة للاشهر المقبلة؟

2020/10/28 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شيروان ميرزا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاربعاء، ان المناقشات بشأن قانون تمويل العجز المالي مازالت مستمرة، لافتا الى ان الحكومة اكدت تأمين رواتب الموظفين للاشهر المتبقية من العام الجاري.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد استضافت اليوم، الكوادر المتقدم من وزارة المالية لبحث طلب الاقتراض الحكومية.

واوضح النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان المبالغ التي طلبتها الحكومة الاتحادية في مشروع قانون تمويل العجز المالي كبيرة جدا، لافتا الى ان سياسة الاقتراض تشكل خطرا كبيرا على اقتصاد البلاد.

واضاف: ان اللجنة تتسائل حول جدوى الاقتراض اذا كانت الحكومة قادرة على تأمين الرواتب للاشهر المتبقية.

وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، قد اعلن اليوم خلال بيان: أن الحكومة طلبت من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021، مشيرا الى ان انخفاض إيرادات الدولة في الأشهر العديدة الماضية غير كاف لسداد رواتبها والتزاماتها الملحة الأخرى، وعلى هذا الأساس، طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح سابق لـPUKmedia: ان الحكومة الاتحادية طلبت الموافقة على اقتراض مبلغ 40 ترليون دينار لتمويل العجز المالي، وهذا المبلغ كبير جداً.

واضاف: نحن في اللجنة المالية نرى بان الحكومة تحتاج الى مبلغ 20 ترليون دينار وليس 40، فالنفقات تحتاج اى 7 ترليونات شهريا واذا جمعنا هذه المبالغ لاربعة اشهر فستكون 28 ترليون دينار.

واضاف: اذا اضفنا 5 ترليونات لجولات التراخيص ونصف ترليون آخر للحكومة وترليون دينار تخصيصات لاقليم كوردستان فسيكون المبلغ 24 ترليون ونصف لتكن 36 ترليونات.

وقالت اللجنة المالية النيابية خلال بيان عقب اجتماعها اليوم مع كوادر متقدمة من وزارة المالية الاتحادية: انها "استضافت الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة نظراً لتأخر ارسال قانون الموازنة لعام 2020 واستمرار اسعار النفط الخام عند مستويات منخفظة ولتمويل النفقات العامة الضرورية".

واضافت: "انصبت مداخلات اعضاء اللجنة المالية خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة بشأن بنود قانون تمويل العجز المالي والفقرات والارقام الواردة فيه، فضلاً عن مطالبة اللجنة من كادر وزارة المالية بتقديم توضيحات و بشكل شفاف بشأن مبلغ الاقتراض الذي تراه اللجنة المالية مبالغ فيه نظراً لما تم صرفه من قبل الحكومة من نفقات مالية لغاية 31 اب 2020".

واكد رئيس اللجنة المالية د.



هيثم الجبوري ان "مسؤولية الحكومة هي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات شبكة الرعاية الاجتماعية ودفعها بالوقت المحدد دون تأخير لكن في الوقت ذاته عدم الارتكاز على سياسة الاقتراض التي تمثل خطراً كبيراً على الوضع الاقتصادي للبلد وتهدد مستقبل الاجيال القادمة وويمثل مخالفة صريحة لقانون الادارة المالية لسنة 2019".

وبين الجبوري ان "اللجنة المالية قدمت سابقاً الكثير من الحلول والخطوات الاصلاحية للحكومة من شأنها ان تعظم ايرادات الدولة غير النفطية وتوقف عملية الهدر في المال العام كان بالامكان ان تجنب البلد الوقوع في هكذا ازمات مالية خانقه مثل اتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية واجراء حصر لاعداد الموظفين في الدولة عبر اتباع نظام بايومتري لكل موظف ، فضلا عن جباية الكهرباء واعادة النظر بمزاد بيع العملة".

ووجهت اللجنة المالية كتاباً الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون، كونه يحمل الدولة اعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي و ليتسنى التركيز على الاصلاحات الاقتصادية المنشودة".

PUKmedia خاص

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