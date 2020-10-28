حكومة الاقليم تناقش الجهود الدولية لمحاكمة مجرمي داعش

2020/10/28 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية باشراف رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وقوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الاجتماع، قدم وزير الداخلية ريبر احمد تقريراً خاصاً عن ملف تصنيف جرائم تنظيم داعش الإرهابي كإبادة جماعية (جينوسايد) وجهود فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد)، وبعد التباحث وتبادل الآراء، صوّت مجلس الوزراء على جملة من المقترحات والقرارات الخاصة بهذا الشأن.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، عرض وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبد الله حاجي محمود مسودة مشروع تتضمن منهاجين، يتعلق أحدهما بامتيازات السجناء والموقوفين السياسيين في إقليم كوردستان، بينما يختص المنهاج الثاني في تحديد حقوق وامتيازات ورثة الشهداء والمؤنفلين.

وفي الوقت الذي شدد فيه مجلس الوزراء على ضمان حقوق وامتيازات أسر الشهداء والمؤنفلين المبجلة، وتقدير نضال الشهداء الأجلاء الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الشعب والوطن، وكذلك نضال السجناء السياسيين، فقد وجّه وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بمواصلة عملية الإصلاحات في قوائم أسماء الحاصلين على حقوق وامتيازات بغير حق، مع التأكيد على صيانة حقوق وامتيازات المستحقين.

وبعد التباحث، صادق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، على المنهاجين مع مراعاة الملاحظات التي عُرضت في الاجتماع، بهدف تحسين معيشة وحياة ذوي الشهداء والسجناء والموقوفين السياسيين وحماية حقوقهم.

PUKmedia عن اعلام رئاسة مجلس الوزراء‌

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